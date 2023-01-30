Охлобыстин: объявлена награда в 10 млн рублей за каждый подбитый Abrams

Представители крупного бизнеса в России назначили награду за каждый подбитый американский танк Abrams, сообщил в своем блоге в «Дзене» российский актер Иван Охлобыстин.

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«Они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый Abrams. Гойда!» — написал артист. Отмечается, что предприниматели попросили Охлобыстина донести эту новость до аудитории.

Ранее четверо конгрессменов-республиканцев обратились к президенту США Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину, потребовав разъяснений в связи с планами передать Украине 31 танк Abrams, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияТанкиИван Охлобыстин
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