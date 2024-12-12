Трамп осудил удары ВСУ по России американскими ракетами
12 декабря 202416:44
Избранный американский лидер Дональд Трамп осудил разрешение ВСУ наносить удары по территории России американскими дальнобойными ракетами, сообщило издание Time.
«Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем?» — заявил президент США.
Глава государства также отметил, что подобными действиями Вашингтон лишь усугубляет российско-украинский конфликт.
Ранее Трамп стал «Человеком года 2024» по версии журнала Time. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru