Трамп осудил удары ВСУ по России американскими ракетами

«Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем?» — заявил президент США.

Глава государства также отметил, что подобными действиями Вашингтон лишь усугубляет российско-украинский конфликт.

Ранее Трамп стал «Человеком года 2024» по версии журнала Time. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

