Трамп осудил удары ВСУ по России американскими ракетами

Избранный американский лидер Дональд Трамп осудил разрешение ВСУ наносить удары по территории России американскими дальнобойными ракетами, сообщило издание Time.

Трамп заявил, что не намерен бросать Украину

«Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем?» — заявил президент США.

Глава государства также отметил, что подобными действиями Вашингтон лишь усугубляет российско-украинский конфликт.

Ранее Трамп стал «Человеком года 2024» по версии журнала Time. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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