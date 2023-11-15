СМИ: тактика России сорвала планы Украины на запорожском направлении

Тактика военных России в зоне проведения спецоперации сорвала планы командования Украины по контрнаступлению на запорожском направлении, сообщает Myśl Polska.

Российские военные уничтожили две лодки ВСУ в Херсонской области

По данным польского издания, у руководителей украинских Вооруженных сил серьезно «сдали нервы» и они решились на отчаянный шаг – бросить в бой основные силы 9-го армейского корпуса, оснащенного танками Leopard и БМП Bradley, за деревню Работино, «которые попали в подготовленную русскими ловушку». ВСУ пытались уничтожить российские танки и артиллерию, однако у них этого не получилось.

Ранее российские войска уничтожили «Лучшего танкиста ВСУ» в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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