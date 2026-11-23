В Прикамье при атаке дронов поврежден промышленный объект
23 ноября 202609:23
Юлия Савченко
Промышленный объект был поврежден при атаке украинских беспилотников в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем канале на платформе «Макс».
Глава региона указал, что силы ПВО и мобильные огневые группы ведут отражение атаки дронов, отмечает RT.
«В результате нападения повреждения получил промышленный объект», — заявил Махонин.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее в Татарстане дроны ВСУ атаковали резервуары для хранения нефти, было повреждено несколько объектов.
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