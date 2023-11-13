Российские войска уничтожили «Лучшего танкиста ВСУ» в Запорожской области
Российские военные уничтожили украинского танкиста Максима Гацанюка. Об этом сообщила Рада города Погребище Винницкой области в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).
Отмечается, что уроженца Погребища призвали по мобилизации в июне прошлого года. Гацанюк был смертельно ранен в Запорожской области 8 ноября. По данным телеканала «Первый Харьковский», он был убит в селе Соколовка.
Украинские СМИ называли Гацанюка «Лучшим танкистом ВСУ». Он неоднократно появлялся в эфире украинского телевидение и заявлял, что Киеву «осталось всего ничего» до победы в противостоянии с Россией.
Ранее российские военные сорвали попытку противника эвакуировать для ремонта танк Leopard немецкого производства, который был подбит под Авдеевкой в ДНР. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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