Отмечается, что уроженца Погребища призвали по мобилизации в июне прошлого года. Гацанюк был смертельно ранен в Запорожской области 8 ноября. По данным телеканала «Первый Харьковский», он был убит в селе Соколовка.

Украинские СМИ называли Гацанюка «Лучшим танкистом ВСУ». Он неоднократно появлялся в эфире украинского телевидение и заявлял, что Киеву «осталось всего ничего» до победы в противостоянии с Россией.

Ранее российские военные сорвали попытку противника эвакуировать для ремонта танк Leopard немецкого производства, который был подбит под Авдеевкой в ДНР. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

