Российские военные уничтожили две лодки ВСУ в Херсонской области
Российская войска ликвидировали две украинских лодки на реке Днепр (Херсонская область). Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск «Днепр».
По его словам, цели были уничтожены вследствие огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр». Кроме того, в результате атаки украинская армия лишилась 10 солдат.
Также источник сообщил, что российские войска ликвидировали близ села Крынки скопление украинской пехоты из 17 военнослужащих.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 42 беспилотника ВСУ в Харьковской и в Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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