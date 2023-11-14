Российские военные уничтожили две лодки ВСУ в Херсонской области

По его словам, цели были уничтожены вследствие огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр». Кроме того, в результате атаки украинская армия лишилась 10 солдат.

Также источник сообщил, что российские войска ликвидировали близ села Крынки скопление украинской пехоты из 17 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 42 беспилотника ВСУ в Харьковской и в Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

