СМИ: стало известно о взятии в плен двух солдат ВСУ

Российские военные при взятии наблюдательного пункта Украины в Харьковской области взяли в плен двух силовиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из бойцов Западного военного округа.

СМИ: ВС России взяли в плен две украинские группы под Белогоровкой

По его словам, на позиции также обнаружили стрелковое оружие и боеприпасы.

Ранее ВС России взяли в плен две украинские группы под Белогоровкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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