Певица Лолита обматерила ветеранов Донбасса из-за отмены концерта
Певица Лолита Милявская записала видео с нецензурной бранью в адрес «Союза добровольцев Донбасса» и опубликовала его в своем Telegram-канале.
На видео исполнительница зачитывает жалобу организации, которая добивалась отмены ее выступления в Ижевске. Авторы обращения обвинили певицу в непристойном поведении и потребовали у директора концертной площадки не разрешать ей петь в городе.
После прочтения всех претензий в свой адрес Лолита заявила, что хочет извиниться перед активистами, а затем стала использовать ненормативную лексику, чтобы выразить свои эмоции. Она добавила, что хочет чтобы в следующий раз общественники писали такие запросы с указанием личных данных, чтобы она могла подать на них в суд за клевету.
Ранее сообщалось, что Лолите Милявской пришлось отменить выступление в Ижевске, намеченный на 21 апреля, из-за сопротивления Совета отцов Удмуртии, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru