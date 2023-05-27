СМИ: ВС России взяли в плен две украинские группы под Белогоровкой

Российские военные Южной группировки ВС РФ взяли в плен две группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника операции.

Москалькова подтвердила обмен пленными

«Взяли две группы: одна больше десяти человек, в первой — все бойцы 81-й бригады ВСУ», — цитирует бойца RT.

По его словам, боевики Украины оказались в плену под Белогоровкой. В одной группе, рассказал он, было более 10 человек, в другой — бойцы 81-й бригады ВСУ в полном составе, пишет Газета.ru.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о возвращении в Украину 106 пленных военнослужащих ВСУ, напоминает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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