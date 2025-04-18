Депутат Буцкая предложила защитить россиян от нутрициологов
Россиян предложили защитить от несуществующих специалистов, в том числе нутрициологов, об этом заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая, сообщает ТАСС.
Она адресовала официальный запрос министру труда Антону Котякову. В тексте письма перечислены вредные, по ее мнению, профессии: доулы (помощницы женщин во время родов — Прим. НСН), консультанты по сну ребенка и грудному вскармливанию и нутрициологи, отмечается в публикации.
Депутат подчеркнула, что для таких людей нет никаких стандартов, поэтому невозможно подтвердить их навыки. Она уверена, что они негативно влияют на здоровье россиян и могут представлять угрозу для их жизни, так как у них нет процедур официального лицензирования, уточняется в материале.
Ранее рекламу нутрициологов с высшим медицинским образованием передумали запрещать, напоминает НСН,
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