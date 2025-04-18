СМИ: США предложили союзникам признать новые территории России

Американская делегация прибыла на переговоры в Париж в четверг. Она должна была передать позицию президента США Дональда Трампа президенту Франции Эммануэлю Макрона и украинским представителям, уточняется в публикации.

Требования республиканцы включали отказ Украины от НАТО и заморозку конфликта по текущим границам. США также посчитали, что ЕС должен ослабить свои санкции, если наступит длительное прекращение огня, говорится в материале.

Ранее стало известно, что Марко Рубио пригрозил остановить мирные переговоры по Украине, напоминает НСН.

