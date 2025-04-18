СМИ: США предложили союзникам признать новые территории России
Спецпредставитель США Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио озвучили европейским чиновникам предложения по заключению мира на Украине, среди них признание новых территорий за Россией, сообщил Bloomberg с ссылкой на свои источники.
Американская делегация прибыла на переговоры в Париж в четверг. Она должна была передать позицию президента США Дональда Трампа президенту Франции Эммануэлю Макрона и украинским представителям, уточняется в публикации.
Требования республиканцы включали отказ Украины от НАТО и заморозку конфликта по текущим границам. США также посчитали, что ЕС должен ослабить свои санкции, если наступит длительное прекращение огня, говорится в материале.
Ранее стало известно, что Марко Рубио пригрозил остановить мирные переговоры по Украине, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Жительница Перми получила 400 тысяч рублей от химчистки из-за испорченной куртки
- Аффлек пожаловался на неудобные костюмы Бэтмена
- Губернатор Филимонов объявил, что в Вологодской области закрылось более 200 алкомаркетов
- Попавший под украинские санкции Куклачев пригласил Зеленского на свой спектакль
- РСТ: Вместо Анапы принять туристов сможет Крым
- РЖД заморозили цены на билеты на «Сапсаны» и «Ласточки»
- СМИ: США предложили союзникам признать новые территории России
- Певица Лолита обматерила ветеранов Донбасса из-за отмены концерта
- Микроавтобус с юными хоккеистками попал в ДТП в Пермском крае
- Россиянам рассказали, чем опасны поездки на дачу для автомобиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru