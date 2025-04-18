Солист «Три дня дождя» вернулся из рехаба с новым альбомом «Висхолдинг»
Лидер группы «Три дня дождя» Глеб Викторов завершил почти четырёхмесячное пребывание в реабилитационном центре, об этом он рассказал в своих социальных сетях.
Исполнитель поблагодарил своих близких и врачей за поддержку и отметил, что постепенно начинает возвращаться к жизни и творчеству.
Одновременно коллектив выпустил новый альбом «Висхолдинг», которой стал личной исповедью музыканта. В нем отражены пять лет борьбы с зависимостью, внутренними демонами и поисками себя. Название отсылает к термину о психологическом насилии, подразумевающем уход от обсуждения важной темы и подавлению эмоций.
Альбом включает в себя 14 треков с глубокими текстами и эмоциональным звучанием, где будут коллаборации с pyrokinesis, LYRIQ и «неисправность» (певица Феодора Морозова). Треки презентуют на большом стадионном концерте группы, который пройдет в мае.
Ранее лидер группы «Три дня дождя» раскрыл подробности личной жизни в документальном фильме «Культурный код», которая вышла в день рождения музыканта, 20 февраля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru