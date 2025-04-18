Микроавтобус с юными хоккеистками попал в ДТП в Пермском крае

По данным полиции, инцидент произошёл на 142 км автодороги «Пермь – Березники». Водитель микроавтобуса превысил скорость и не выдержал безопасную дистанцию. Это привело к столкновению сначала с Lada Granta, а затем с лесовозом.

В результате ДТП пострадали водитель микроавтобуса и четыре его пассажира, в том числе несовершеннолетний.

«Один ребёнок и один взрослый госпитализированы... Остальные направлены на амбулаторное лечение и в травмпункт для допосмотра», - уточнил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Ранее норвежские биатлонисты Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансен, следовавшие из Швеции в Эстонию на этап Кубка IBU, по пути попали в ДТП, сообщает RT.

