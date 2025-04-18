Микроавтобус с юными хоккеистками попал в ДТП в Пермском крае
Микроавтобус Mercedes-Benz с юными хоккеистками попал в ДТП в Пермском крае, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По данным полиции, инцидент произошёл на 142 км автодороги «Пермь – Березники». Водитель микроавтобуса превысил скорость и не выдержал безопасную дистанцию. Это привело к столкновению сначала с Lada Granta, а затем с лесовозом.
В результате ДТП пострадали водитель микроавтобуса и четыре его пассажира, в том числе несовершеннолетний.
«Один ребёнок и один взрослый госпитализированы... Остальные направлены на амбулаторное лечение и в травмпункт для допосмотра», - уточнил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Ранее норвежские биатлонисты Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансен, следовавшие из Швеции в Эстонию на этап Кубка IBU, по пути попали в ДТП, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Попавший под украинские санкции Куклачев пригласил Зеленского на свой спектакль
- РСТ: Вместо Анапы принять туристов сможет Крым
- РЖД заморозили цены на билеты на «Сапсаны» и «Ласточки»
- СМИ: США предложили союзникам признать новые территории России
- Певица Лолита обматерила ветеранов Донбасса из-за отмены концерта
- Микроавтобус с юными хоккеистками попал в ДТП в Пермском крае
- Россиянам рассказали, чем опасны поездки на дачу для автомобиля
- Минюст внес в реестр иноагентов треш-блогера Шпака
- Солист «Три дня дождя» вернулся из рехаба с новым альбомом «Висхолдинг»
- В КПРФ заявили, что покорение космоса началось с Ленина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru