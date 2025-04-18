В КПРФ заявили, что покорение космоса началось с Ленина
Освоение Советским Союзом космоса началось с провозглашения советской власти. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы, глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко.
Он напомнил, что ещё первый космонавт планеты Юрий Гагарин сказал, что покорение космоса началось не в апреле 1961 года, а с выстрела крейсера «Аврора» в 1917 году.
«Поэтому Владимир Ленин является, фигурой-основоположником нашего государства и всех достижений, которыми сегодня мы пользуемся», — заключил Ющенко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планы по освоению космоса должны соответствовать статусу РФ передовой космической державы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru