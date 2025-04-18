Мирный житель был ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

По его словам, пострадал мужчина. Раненого доставили в Октябрьскую районную больницу, а лечиться он будет областной клиническуой больнице.

Губернатор добавил, что в результате атаки легковушка загорелась, огонь ликвидировали прибывшие на место происшествия пожарные.

Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области ребенок погиб при попытке поднять мину, сообщает RT.