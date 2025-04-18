Мирный житель был ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Движущийся по дороге автомобиль стал целью украинского дрона в посёлке Октябрьский Белгородского района. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадал мужчина. Раненого доставили в Октябрьскую районную больницу, а лечиться он будет областной клиническуой больнице.
Губернатор добавил, что в результате атаки легковушка загорелась, огонь ликвидировали прибывшие на место происшествия пожарные.
Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области ребенок погиб при попытке поднять мину, сообщает RT.
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