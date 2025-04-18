Россиянам рассказали, чем опасны поездки на дачу для автомобиля

По её словам, в этом случае увеличиваются ударные нагрузки, в результате особенно страдает подвеска.

«Постоянные тряска и вибрация приводят к ускоренному износу амортизаторов, сайлентблоков и шаровых опор», - пояснила она.

Трушкова добавила, что грунтовые дороги также опасны для шин, так как из-за абразивного воздействия песка и щебня постепенно стирается протектор. Кроме того, острые камни могут стать причиной порезов и проколов.

Ранее учредитель Федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов заявил «Радиоточке НСН», что для того, чтобы спасти свои автомобили от угона, необходимо усилить их защитное оборудование и поставить дополнительную сигнализацию.

