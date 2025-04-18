Россиянам рассказали, чем опасны поездки на дачу для автомобиля
Самым серьёзным испытанием для автомобиля при поездках на дачу являются грунтовые дороги и просёлки. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.
По её словам, в этом случае увеличиваются ударные нагрузки, в результате особенно страдает подвеска.
«Постоянные тряска и вибрация приводят к ускоренному износу амортизаторов, сайлентблоков и шаровых опор», - пояснила она.
Трушкова добавила, что грунтовые дороги также опасны для шин, так как из-за абразивного воздействия песка и щебня постепенно стирается протектор. Кроме того, острые камни могут стать причиной порезов и проколов.
Ранее учредитель Федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов заявил «Радиоточке НСН», что для того, чтобы спасти свои автомобили от угона, необходимо усилить их защитное оборудование и поставить дополнительную сигнализацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru