СМИ: США запретили Залужному провести контрнаступление в Крыму в 2022 году
Главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный в 2022 году хотел провести контрнаступление в Крыму, сообщает Business Insider со ссылкой на новую книгу журналиста Wall Street Journal Ярослава Трофимова.
По его словам, США выступили против этого плана, который предусматривал прорыв через части Запорожья. Планировалось перерезать «сухопутный мост», чтобы изолировать российские силы в Крыму. Залужный и президент Украины Владимир Зеленский выступали за «дерзкое контрнаступление» в направлении Азовского моря при обсуждении военных планов с Западом, но чиновники в США с осторожностью отнеслись к их предложениям.
Отмечается, что Залужный не согласился с оценкой американских властей, но Вашингтон контролировал большую часть военной помощи Киеву, поэтому споров по поводу предстоящей операции было мало.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 215 тысяч человек за 2023 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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