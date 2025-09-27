Лукашенко: Мы с Путиным думали о выживании в сложное время

Белорусский президент Александр Лукашенко, говоря о переговорах с лидером России Владимиром Путиным, заявил, что они «думали, как выжить в это сложное время». Об этом сообщает агентство БелТА.

Лукашенко сообщил о «хорошем предложении» по Украине, обсуждаемом США

Лукашенко подчеркнул, что мировая обстановка заставляет даже богатые ресурсами страны задумываться о своих действиях. При этом небольшим странам, как Белоруссия, тем более следует эффективно работать для развития, добавил белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует успокоиться и остановиться, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ПрезидентБелоруссияРоссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры