Туроператоры призвали ведомства в Турции усилить контроль после ЧП с туристами

Туроператоры предложили турецким властям усилить контроль безопасности после нескольких происшествий с туристами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора «Pegas Touristik» по СНГ Орхана Санджара.

По его словам, в республике уже в ближайшие месяцы создадут новые правила.

Санджар напомнил, что в Турции увеличилось количество аварий и происшествий на море. Он объяснил, что основными причинами для этого являются неопытность водителей, нарушение режима работы и отсутствие контроля над техсостоянием транспорта.