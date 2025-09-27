Туроператоры призвали ведомства в Турции усилить контроль после ЧП с туристами

Туроператоры предложили турецким властям усилить контроль безопасности после нескольких происшествий с туристами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора «Pegas Touristik» по СНГ Орхана Санджара.

По его словам, в республике уже в ближайшие месяцы создадут новые правила.

Санджар напомнил, что в Турции увеличилось количество аварий и происшествий на море. Он объяснил, что основными причинами для этого являются неопытность водителей, нарушение режима работы и отсутствие контроля над техсостоянием транспорта.

Лесные пожары на курортах юга Турции потушили не полностью

Особую озабоченность, добавил представитель фирмы, вызывает безопасность на море в Турции, где в 2025 году произошло уже четыре крупных инцидента. Отмечается, что туроператор направил в МВД и министерство туризма предложения по регулированию морского трафика.

За последнюю неделю в Турции произошло несколько инцидентов с туристами, в том числе и из России. 26 сентября СМИ сообщили, что в Кемере катер насмерть переехал российскую отдыхающую. До этого, 23 сентября, на трассе в Конаклы туристический автобус столкнулся с маршруткой, в результате чего пострадали свыше 20 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:БезопасностьТуроператорыТуристыТурцияПроисшествия

Горячие новости

Все новости

партнеры