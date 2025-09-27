Туроператоры призвали ведомства в Турции усилить контроль после ЧП с туристами
Туроператоры предложили турецким властям усилить контроль безопасности после нескольких происшествий с туристами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора «Pegas Touristik» по СНГ Орхана Санджара.
По его словам, в республике уже в ближайшие месяцы создадут новые правила.
Санджар напомнил, что в Турции увеличилось количество аварий и происшествий на море. Он объяснил, что основными причинами для этого являются неопытность водителей, нарушение режима работы и отсутствие контроля над техсостоянием транспорта.
Особую озабоченность, добавил представитель фирмы, вызывает безопасность на море в Турции, где в 2025 году произошло уже четыре крупных инцидента. Отмечается, что туроператор направил в МВД и министерство туризма предложения по регулированию морского трафика.
За последнюю неделю в Турции произошло несколько инцидентов с туристами, в том числе и из России. 26 сентября СМИ сообщили, что в Кемере катер насмерть переехал российскую отдыхающую. До этого, 23 сентября, на трассе в Конаклы туристический автобус столкнулся с маршруткой, в результате чего пострадали свыше 20 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туроператоры призвали ведомства в Турции усилить контроль после ЧП с туристами
- Прощание с Кеосаяном состоится в воскресенье в Москве
- Инстасамка обвинила стилиста Овечкина в краже 3 млн рублей
- Пелагея заявила о растущем тренде на «псевдонародную» музыку
- Губернатор: В Ростовской области при атаке БПЛА ВСУ загорелась газораспределительная станция
- Продюсер Бачурин признался, что концерты хора Покровского сложно продать
- МО: ВС РФ освободили Дерилово и Майское в ДНР
- Пелагея предупредила о рисках «конвейера» народной музыки
- В ГД предложили возмещать плату за связь при сбоях интернета
- Автор песен «Любэ» Шаганов заявил о кризисе песенной лирики в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru