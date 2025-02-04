СМИ: США возобновили поставки оружия Украине
4 февраля 202501:01
Американские власти уже возобновили поставки оружия Киеву, сообщает Reuters.
По данным агентства, ранее поставки были ненадолго приостановлены, однако возобновились в минувшие выходные. Изначально Вашингтон рассматривал возможность полного прекращения поставок военных грузов Украине.
В настоящее время в администрации президента Дональда Трампа идут споры относительно объемов таких передач из американских арсеналов.
Ранее Трамп рассказал, что ведет серьезное обсуждение с Россией по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru