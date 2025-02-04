СМИ: США возобновили поставки оружия Украине

Американские власти уже возобновили поставки оружия Киеву, сообщает Reuters.

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной

По данным агентства, ранее поставки были ненадолго приостановлены, однако возобновились в минувшие выходные. Изначально Вашингтон рассматривал возможность полного прекращения поставок военных грузов Украине.

В настоящее время в администрации президента Дональда Трампа идут споры относительно объемов таких передач из американских арсеналов.

Ранее Трамп рассказал, что ведет серьезное обсуждение с Россией по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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