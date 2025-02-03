Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной

1 февраля спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог сообщил, что США рассчитывают на проведение президентских выборов на Украине до конца текущего года, особенно в случае заключения перемирия с Россией.

24 января президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его словам, возникает вопрос, как будут продолжаться переговоры, если украинский президент Владимир Зеленский издал указ, запрещающий их проведение, передает «Радиоточка НСН».

