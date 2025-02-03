Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной.
Он отметил, что был достигнут большой прогресс, однако подчеркнул, что необходимо остановить боевые действия, назвав их «нелепыми». Трамп также добавил, что в будущем ожидает дальнейшего развития ситуации.
1 февраля спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог сообщил, что США рассчитывают на проведение президентских выборов на Украине до конца текущего года, особенно в случае заключения перемирия с Россией.
24 января президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его словам, возникает вопрос, как будут продолжаться переговоры, если украинский президент Владимир Зеленский издал указ, запрещающий их проведение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru