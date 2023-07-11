СМИ: США плевать на Украину, на кону - более крупная ставка

Власти Соединенных Штатов используют конфликт вокруг Украины, чтобы отсрочить падение американской империи, сообщает IL Fatto Quotidiano.

Маск предположил, что Украина потеряет еще больше территорий при провале контрнаступления

По данным издания, никто уже не говорит об успехе Киева, а глава белого дома Джо Байден отвергает попытки украинского лидера Владимира Зеленского навязать Штатам свою позицию. Утверждается, что президент США вступил в предвыборную компанию и намерен «заморозить конфликт».

На карту поставлено время и способ ухода Соединенных Штатов с капитанского мостика планеты. Американская элита осознает, что ее время вышло и мир стал многополярным, говорится в статье.

Ранее в Госдепе назвали конфликт на Украине стратегическим провалом Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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