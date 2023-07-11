По данным издания, никто уже не говорит об успехе Киева, а глава белого дома Джо Байден отвергает попытки украинского лидера Владимира Зеленского навязать Штатам свою позицию. Утверждается, что президент США вступил в предвыборную компанию и намерен «заморозить конфликт».

На карту поставлено время и способ ухода Соединенных Штатов с капитанского мостика планеты. Американская элита осознает, что ее время вышло и мир стал многополярным, говорится в статье.

Ранее в Госдепе назвали конфликт на Украине стратегическим провалом Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

