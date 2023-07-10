Маск предположил, что Украина потеряет еще больше территорий при провале контрнаступления

«Если украинское контрнаступление потерпит неудачу и понесет тяжелые потери, российские войска во время контратаки могут отвоевать еще больше территорий», — отметил Маск.

Бизнесмен считает, что это удерживает украинскую армию от масштабных наступательных действий.

Кроме того, Маск высказал мнение, что Россия значительного превосходит Украину по численности войск и смогла бы выиграть в конфликте на истощение.

Между тем российские военные отразили попытки штурмовых подразделений ВСУ прорвать оборону армии РФ на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях, пишет «Свободная пресса».

