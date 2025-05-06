Минобороны подтвердило уничтожение двух БПЛА в Подмосковье

Министерство обороны подтвердило уничтожение в небе Московской области двух беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, произошла это в промежутке времени с 16.40 до 17.20.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении новой атаки украинских беспилотников. По информации градоначальника, два дрона летели в сторону столицы. Жители Ногинская сняли видео обломков, предположительно, сбитого БПЛА. Еще один дрон сбит в подмосковном Щелкове, сообщили некоторые СМИ.

Ранее Минобороны отчиталось об отражении массированной атаки БПЛА в ночь на 6 мая. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», над 11 регионами было уничтожено 105 дронов, в том числе, 19 – в Подмосковье.

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Фото: telegram.org
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