Минобороны подтвердило уничтожение двух БПЛА в Подмосковье

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении новой атаки украинских беспилотников. По информации градоначальника, два дрона летели в сторону столицы. Жители Ногинская сняли видео обломков, предположительно, сбитого БПЛА. Еще один дрон сбит в подмосковном Щелкове, сообщили некоторые СМИ.

Ранее Минобороны отчиталось об отражении массированной атаки БПЛА в ночь на 6 мая. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», над 11 регионами было уничтожено 105 дронов, в том числе, 19 – в Подмосковье.

