Потолок обрушился на продавца и покупателей в питерском супермаркете

Потолок обрушился на покупателей и продавца в магазине на Английском проспекте в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщил Telegram-канал «78.ru», опубликовав соответствующее видео с записи камеры видеонаблюдения.

Уточняется, что потолок обрушился между первым и вторым этажами здания, где на первом находится продуктовый магазин. По данным портала, на втором этаже шли ремонтные работы, что и могло стать причиной обрушения.

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В результате ЧП работник магазина оказался под завалами, однако ему удалось выбраться самостоятельно. О пострадавших не сообщается

Ранее потолок обрушился в аудитории Дальневосточного института управления - филиала РАНХиГС в Хабаровске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПроисшествие

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