Потолок обрушился на продавца и покупателей в питерском супермаркете
Потолок обрушился на покупателей и продавца в магазине на Английском проспекте в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщил Telegram-канал «78.ru», опубликовав соответствующее видео с записи камеры видеонаблюдения.
Уточняется, что потолок обрушился между первым и вторым этажами здания, где на первом находится продуктовый магазин. По данным портала, на втором этаже шли ремонтные работы, что и могло стать причиной обрушения.
В результате ЧП работник магазина оказался под завалами, однако ему удалось выбраться самостоятельно. О пострадавших не сообщается
Ранее потолок обрушился в аудитории Дальневосточного института управления - филиала РАНХиГС в Хабаровске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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