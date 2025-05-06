Потолок обрушился на продавца и покупателей в питерском супермаркете

Потолок обрушился на покупателей и продавца в магазине на Английском проспекте в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщил Telegram-канал «78.ru», опубликовав соответствующее видео с записи камеры видеонаблюдения.

Уточняется, что потолок обрушился между первым и вторым этажами здания, где на первом находится продуктовый магазин. По данным портала, на втором этаже шли ремонтные работы, что и могло стать причиной обрушения.