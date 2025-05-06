Режиссёр «Джона Уика» раскрыл первые детали сюжета пятого фильма

Он пояснил, что для пятого фильма потребовалась совершенно новая история. По его словам, перед командой стояла сложная задача, но в итоге была найдена интересная идея.

«Когда вы увидите трейлер новой части, вы подумаете: «Ничего себе, я должен это посмотреть!» - подчеркнул Стахелски.

О том, когда «Джон Уик 5» появится на экранах режиссёр ничего не сказал.

Ранее кинокомпания Lionsgate объявила, что 9 мая выйдет документальный фильм, который рассказывает о создании франшизы «Джон Уик», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

