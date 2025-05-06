Режиссёр «Джона Уика» раскрыл первые детали сюжета пятого фильма
Фильм «Джон Уик 5» станет продолжением истории главного героя, но без участия «Высшего стола» преступного мира. Об этом в интервью Empire заявил автор франшизы и режиссёр Чад Стахелски.
Он пояснил, что для пятого фильма потребовалась совершенно новая история. По его словам, перед командой стояла сложная задача, но в итоге была найдена интересная идея.
«Когда вы увидите трейлер новой части, вы подумаете: «Ничего себе, я должен это посмотреть!» - подчеркнул Стахелски.
О том, когда «Джон Уик 5» появится на экранах режиссёр ничего не сказал.
Ранее кинокомпания Lionsgate объявила, что 9 мая выйдет документальный фильм, который рассказывает о создании франшизы «Джон Уик», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Режиссёр «Джона Уика» раскрыл первые детали сюжета пятого фильма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru