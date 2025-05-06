Фицо рассказал о поступавших ему угрозах из-за визита в Москву 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ему угрожают наказанием из-за его намерения посетить Россию в связи с празднованием 80-летия Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Фицо подтвердил участие в параде 9 Мая в Москве вопреки позиции ЕС

Во время поездки на Центральное военно-мемориальное кладбище Красной армии в словацком городе Михаловце он указал, что своей поездкой в Москву он желает продемонстрировать несогласие с новым железным занавесом, который опустился между Европой и Россией.

«Что общего у торжеств по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны... с тем, что происходит сегодня?» - добавил политик.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила «последствиями» тем европейским чиновникам, которые поедут в Россию на День Победы, пишут «Известия».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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