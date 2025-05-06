Павлик родилась в 1992 году в поселке Восток Тюменской области. В шестилетнем возрасте она вместе с семьей переехала в Германию по программе репатриации.

Ещё во время учёбы в университете имени Юстуса Либиха в Гисене Павлик начала работать в парламентском офисе члена Европарламента Удо Булманна.

В 2012 году она стала депутатом городского совета Бад Наухайма, а в 2021 году - депутатом бундестага. В 2022-м Павлик назначили уполномоченным по вопросам переселенцев из числа этнических немцев и национальных меньшинств.

Ранее мэром колумбийского города Тунха, столицы департамента Бояка, стал уроженец Саратова Михаил Краснов, сообщает RT.

