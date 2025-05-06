Новым министром ФРГ по вопросам миграции станет уроженка Тюменской области
Новым министром Германии по вопросам миграции, беженцев и интеграции станет уроженка России Натали Павлик. Об этом сообщает пресс-служба Социал-демократической партии ФРГ.
Павлик родилась в 1992 году в поселке Восток Тюменской области. В шестилетнем возрасте она вместе с семьей переехала в Германию по программе репатриации.
Ещё во время учёбы в университете имени Юстуса Либиха в Гисене Павлик начала работать в парламентском офисе члена Европарламента Удо Булманна.
В 2012 году она стала депутатом городского совета Бад Наухайма, а в 2021 году - депутатом бундестага. В 2022-м Павлик назначили уполномоченным по вопросам переселенцев из числа этнических немцев и национальных меньшинств.
Ранее мэром колумбийского города Тунха, столицы департамента Бояка, стал уроженец Саратова Михаил Краснов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru