Появилось видео предположительного сбитого дрона в Ногинске

Также очевидцы сообщали о звуках работы ПВО в Ногинске. По информации ряда Telegram-каналов, еще один дрон сбит в подмосковном Щелкове.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ночь на 6 мая ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на регионы РФ. По данным Минобороны, ПВО уничтожила 105 дронов над 11 субъектами федерации. Над Подмосковьем было сбито 19 БПЛА.

