Появилось видео предположительного сбитого дрона в Ногинске

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении новой атаки беспилотников Вооруженных Сил Украины на столичный регион. По данным градоначальника, в Подмосковье сбито два дрона, которые направлялись в сторону столицы. Жители Ногинская сняли видео обломков, предположительно, сбитого БПЛА.

Также очевидцы сообщали о звуках работы ПВО в Ногинске. По информации ряда Telegram-каналов, еще один дрон сбит в подмосковном Щелкове.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ночь на 6 мая ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на регионы РФ. По данным Минобороны, ПВО уничтожила 105 дронов над 11 субъектами федерации. Над Подмосковьем было сбито 19 БПЛА.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПВОПодмосковьеБеспилотники

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