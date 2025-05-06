Россиянин получил пять лет за оправдание терроризма

Кроме того, после отбытия наказания он не сможет заниматься администрированием в интернете на протяжении двух лет. Приговор оставила в силе судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда России.

Судом установлено, что россиянин совершил преступление в сентябре 2022 года — через мобильное устройство он разместил комментарии в интернете, оправдывающие террористическую деятельность. Посты осужденного были обнаружены сотрудниками регионального управления ФСБ, после чего было возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве уроженца Шадринска за призывы к свержению власти революционным путем. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

