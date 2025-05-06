Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Уточняется, что главной темой для обсуждения стал юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что обе стороны признали решающий вклад Красной армии в победу над Третьим Рейхом.

В ходе разговора Нетаньяху согласился с тем, что историческую правду о событиях Второй мировой войны необходимо решительно сохранять. Глава израильского правительства также отметил, что память о героях в Израиле чтят также свято, как и в России. У обеих стран государственным праздником является именно 9 мая, подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ветераны Великой Отечественной и Второй Мировой войны, в том числе, из США и Израиля, будут присутствовать на Параде Победы в Москве, напоминает НСН.

