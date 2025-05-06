Rutube, VK и «Яндекс» будут доступны без рекламы 9 мая

Официальный Telegram-канал видеохолдинга Rutube отметил, что все сутки на платформе будет действовать акция «День тишины». С 00 часов 9 мая до следующего дня пользователи не увидят ни одного рекламного ролика.

Аналогичные шаги предпринял VK: пользователи видеопортала на платформе, а также слушатели музыки не будут сталкиваться с рекламой в течение всего дня. Такая же политика действует и в принадлежащей компании социальной сети «Одноклассники».

В пресс-службе «Яндекса» заявили, что никаких коммерческих объявлений не будет размещено во всех сервисах экосистемы, включая «Кинопоиск», «Яндекс музыку», «Афишу» и «Книги» и главную страницу сайта ya.ru. Вместо этого будет демонстрироваться тематическая подборка фильмов, книг и песен в честь Победы над нацизмом.

Ранее сообщалось, что 9 мая на НАШЕм Радио прозвучат особые песни Победы, напоминает НСН.

