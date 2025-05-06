Спортивный комментатор Черданцев рассказал, что в его машину стреляли
В боковое стекло машины спортивного комментатора Георгия Черданцева прилетела дробь или пуля от травмата. Об этом он заявил сам в своем официальном Telegram-канале.
По его словам, повреждение случилось около двух недель назад во время поездки по Кутузовскому проспекту, когда он услышал необычный хлопок. Сам пострадавший принял этот звук за камень, который прилетел в автомобиль.
Уточняется, что позднее он отвез машину в автосервис. Отмечается, что, по мнению его работников, характерные глубокие повреждения случились из-за выстрела в пассажирское стекло, а не из-за механического столкновения.
Ранее Черданцев призвал исключить клубы с низкой посещаемостью из РПЛ, напоминает НСН.
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