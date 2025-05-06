Спортивный комментатор Черданцев рассказал, что в его машину стреляли

По его словам, повреждение случилось около двух недель назад во время поездки по Кутузовскому проспекту, когда он услышал необычный хлопок. Сам пострадавший принял этот звук за камень, который прилетел в автомобиль.

Уточняется, что позднее он отвез машину в автосервис. Отмечается, что, по мнению его работников, характерные глубокие повреждения случились из-за выстрела в пассажирское стекло, а не из-за механического столкновения.

Ранее Черданцев призвал исключить клубы с низкой посещаемостью из РПЛ, напоминает НСН.

