Спортивный комментатор Черданцев рассказал, что в его машину стреляли

В боковое стекло машины спортивного комментатора Георгия Черданцева прилетела дробь или пуля от травмата. Об этом он заявил сам в своем официальном Telegram-канале.

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По его словам, повреждение случилось около двух недель назад во время поездки по Кутузовскому проспекту, когда он услышал необычный хлопок. Сам пострадавший принял этот звук за камень, который прилетел в автомобиль.

Уточняется, что позднее он отвез машину в автосервис. Отмечается, что, по мнению его работников, характерные глубокие повреждения случились из-за выстрела в пассажирское стекло, а не из-за механического столкновения.

Ранее Черданцев призвал исключить клубы с низкой посещаемостью из РПЛ, напоминает НСН.

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ФОТО: личный архив
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