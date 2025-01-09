Министр обороны США Ллойд Остин признал преимущество России в конфликте на Украине. Об этом глава Пентагона заявил в интервью Bloomberg.

«Существует мнение, что Россия задает здесь тон и у нее есть все преимущества. У нее действительно есть некоторые преимущества», — отметил Остин.

При этом, по словам министра, РФ «не полностью доминирует».

Между тем СМИ сообщили, что Киев мог преувеличить данные о своих потерях в ходе украинского конфликта, чтобы получить больше помощи от западных союзников, пишет «Свободная пресса».

