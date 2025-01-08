СМИ: США намерены объявить о новом крупном пакете помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена намерена объявить об очередном и, вероятно, своем последнем пакете военной помощи Киеву. Об этом сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом доме.



Собеседники не называли точную сумму пакета помощи. Предположительно, она составит около 500 миллионов долларов.