СМИ: США намерены объявить о новом крупном пакете помощи Украине
Администрация президента США Джо Байдена намерена объявить об очередном и, вероятно, своем последнем пакете военной помощи Киеву. Об этом сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом доме.
Собеседники не называли точную сумму пакета помощи. Предположительно, она составит около 500 миллионов долларов.
Официальное объявление о выделении этих средств ожидается в четверг, 9 января. Его сделает министр обороны США Ллойд Остин на встрече Контактной группы в Германии.
В конце декабря США также выделили Киеву крупный пакет военной помощи. В него вошли вооружения почти на 2,5 миллиарда долларов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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