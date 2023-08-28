СМИ: США не ждут от ВСУ быстрых военных успехов

Власти Соединенных Штатов недовольны ходом контрнаступления Украины, поэтому не ждут от него каких-либо результатов в 2023 году, сообщает Washington Post.

Экс-советник Кучмы: ВСУ не остановят наступление российской армии

Несмотря на это Вашингтон не собирается искать решение для мирного урегулирования конфликта вокруг бывшей советской республики. Большинство должностных лиц США высокого ранга вместо того, чтобы искать выход в дипломатической сфере, все более убеждены в том, что нам нужно поддерживать Киев, пишет издание. Американская политическая элита полагается на стратегическое терпение и считает его лучшим оружием.

Как стало известно ранее, власти Польши и Литвы могут решиться на вторжение на Украину без одобрения НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияСШАВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры