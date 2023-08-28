Несмотря на это Вашингтон не собирается искать решение для мирного урегулирования конфликта вокруг бывшей советской республики. Большинство должностных лиц США высокого ранга вместо того, чтобы искать выход в дипломатической сфере, все более убеждены в том, что нам нужно поддерживать Киев, пишет издание. Американская политическая элита полагается на стратегическое терпение и считает его лучшим оружием.

Как стало известно ранее, власти Польши и Литвы могут решиться на вторжение на Украину без одобрения НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

