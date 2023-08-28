В США Польшу и Литву уличили в подготовке вторжения на Украину

Власти Польши и Литвы могут решиться на вторжение на Украину без одобрения НАТО, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление в эфире YouTube-канала Redacted бывшего советника главы Министерства обороны США полковника Дугласа Макгрегора.

Полковник Макгрегор: Украина оказалась в безвыходной ситуации

По его словам, в этом случае страны Европы окажутся втянутыми в украинский конфликт. Подобные планы очень опасны, так как Польша и Литва остаются членами Североатлантического альянса. Также на украинскую территорию претендует Венгрия.

Ранее Макгрегор говорил, что руководство Польши мечтает вторгнуться на Украину и в Белоруссию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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