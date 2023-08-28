В США Польшу и Литву уличили в подготовке вторжения на Украину
Власти Польши и Литвы могут решиться на вторжение на Украину без одобрения НАТО, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление в эфире YouTube-канала Redacted бывшего советника главы Министерства обороны США полковника Дугласа Макгрегора.
По его словам, в этом случае страны Европы окажутся втянутыми в украинский конфликт. Подобные планы очень опасны, так как Польша и Литва остаются членами Североатлантического альянса. Также на украинскую территорию претендует Венгрия.
Ранее Макгрегор говорил, что руководство Польши мечтает вторгнуться на Украину и в Белоруссию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru