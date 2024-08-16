СМИ: США не разрешают удары ATACMS по Курску из-за ограниченных запасов
Американские власти не хотят разрешать Киеву применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории Курской области, поскольку их запасы ограничены, сообщает CNN.
По данным телеканала, нежелание США связано не с риском эскалации, а с тем, что у страны ограничены запасы ракет, поэтому их лучше использовать для ударов по объектам в Крыму, считают в Вашингтоне.
На Западе также обеспокоены тем, что Киев бросил в Курскую область часть своих наиболее опытных войск, а Россия может использовать появившиеся слабые места на других участках фронта.
Ранее стало известно, что нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область было спланировано при участии спецслужб Запада и Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru