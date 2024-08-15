СМИ: британские танки Challenger 2 использовались ВСУ в Курской области

Минобороны Великобритании не опровергло информацию о применении британских танков Challenger 2 в атаке на Курскую область, сообщает Independent со ссылкой на ответ ведомства на свой запрос.

По данным газеты, британское оборонное ведомство отметило, что нападение ВСУ на Курскую область является «частью права Украины на самооборону». Ведомство подчеркнуло, что это право, по их мнению, может включать проведение операций на территории России.

США не знают о целях атаки Украины на Курскую область

Подразделения ВСУ начали наступление в Курской области в 5:30 утра 6 августа с целью захвата территории. Продвижение украинских войск было остановлено.

По данным Минобороны на 15 августа, ходе боевых действий на курском направлении ВСУ понесли потери до 2640 военнослужащих и 37 танков, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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