СМИ: британские танки Challenger 2 использовались ВСУ в Курской области

Минобороны Великобритании не опровергло информацию о применении британских танков Challenger 2 в атаке на Курскую область, сообщает Independent со ссылкой на ответ ведомства на свой запрос.

По данным газеты, британское оборонное ведомство отметило, что нападение ВСУ на Курскую область является «частью права Украины на самооборону». Ведомство подчеркнуло, что это право, по их мнению, может включать проведение операций на территории России.