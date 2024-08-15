СМИ: британские танки Challenger 2 использовались ВСУ в Курской области
Минобороны Великобритании не опровергло информацию о применении британских танков Challenger 2 в атаке на Курскую область, сообщает Independent со ссылкой на ответ ведомства на свой запрос.
По данным газеты, британское оборонное ведомство отметило, что нападение ВСУ на Курскую область является «частью права Украины на самооборону». Ведомство подчеркнуло, что это право, по их мнению, может включать проведение операций на территории России.
Подразделения ВСУ начали наступление в Курской области в 5:30 утра 6 августа с целью захвата территории. Продвижение украинских войск было остановлено.
По данным Минобороны на 15 августа, ходе боевых действий на курском направлении ВСУ понесли потери до 2640 военнослужащих и 37 танков, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: МИД Бангладеш отозвал послов из России, США, Британии и еще четырех стран
- В Курской области рассматривают вопрос о введении дистанционного обучения
- СМИ: британские танки Challenger 2 использовались ВСУ в Курской области
- Игра «Мир танков» получит самое большое обновление в своей истории
- СМИ: Испания лидирует в Европе по числу случаев заражения оспой обезьян
- В ДР Конго более 540 человек погибли от оспы обезьян в 2024 году
- Летчица-ветеран ВОВ Галина Брок-Бельцова умерла в возрасте 99 лет
- Гражданин США арестован в Москве за применение насилия к сотруднице полиции
- В Минобороны создали Координационный совет по вопросам безопасности приграничья
- Биржевые цены на апельсиновый сок взлетели до $4,5 за фунт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru