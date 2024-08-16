Патрушев: Атаку на Курскую область планировали с участием НАТО

Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область было спланировано при участии спецслужб Запада и Североатлантического альянса, сообщил «Известиям» помощник российского президента Николай Патрушев.

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По его слова, иначе Киев бы не рискнул зайти на территорию РФ. При этом заявления Вашингтона о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности, так как американские власти «говорят одно, а делают другое».

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность пересмотра своей политики в отношении использования американского оружия и его типов украинскими военными в зависимости от изменения ситуации на фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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