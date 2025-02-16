СМИ: США старались заверить Украину, что ее пригласят к участию в переговорах
16 февраля 202506:34
Американские власти постарались заверить Киев в том, что Украину пригласят участвовать в переговорах по разрешению конфликта, сообщает Wall Street Journal.
Глава Госдепа США Марко Рубио заявил своему украинскому коллеге Андрею Сибиге, что Вашингтон не намерен удерживать Киев от переговоров.
Ранее стало известно, что Украину не пригласили на переговоры России и США в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru