Зеленский: США могут получить приоритетный доступ к редкоземельным металлам
США могут получить приоритетный доступ к редкоземельным металлам Украины. Об этом в интервью The Guardian заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что обсуждал этот вопрос с американским лидером Дональдом Трампом ещё в сентябре 2024 года, и он намерен вернуться к этой теме с «более подробным планом».
Зеленский подчеркнул, что Украина обладает крупнейшими в Европе запасами урана и титана, указав, что «не в интересах США», чтобы они оказались в руках России, которая потенциально может затем делиться ими с КНДР, Китаем или Ираном.
Украинский лидер также сказал, что речь идёт «не только о безопасности, но и о деньгах»
«Мы можем предложить нашим партнёрам возможности, которых раньше не было... Для нас это создаст рабочие места, для американских компаний это создаст прибыль», - заключил он.
Ранее Зеленский заявил, что Украина намерена обменять захваченные в Курской области территории на занятые российскими войсками земли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru