Зеленский: США могут получить приоритетный доступ к редкоземельным металлам

Он отметил, что обсуждал этот вопрос с американским лидером Дональдом Трампом ещё в сентябре 2024 года, и он намерен вернуться к этой теме с «более подробным планом».

Зеленский подчеркнул, что Украина обладает крупнейшими в Европе запасами урана и титана, указав, что «не в интересах США», чтобы они оказались в руках России, которая потенциально может затем делиться ими с КНДР, Китаем или Ираном.

Украинский лидер также сказал, что речь идёт «не только о безопасности, но и о деньгах»

«Мы можем предложить нашим партнёрам возможности, которых раньше не было... Для нас это создаст рабочие места, для американских компаний это создаст прибыль», - заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина намерена обменять захваченные в Курской области территории на занятые российскими войсками земли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

