СМИ: США могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву

Власти США объявят о направлении крупного пакета военной помощи Украине на следующей неделе, сообщает The Washington Post.

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В это же время могут быть введены новые антироссийские санкции. Администрация Джо Байдена также прорабатывает с Конгрессом выделение $10 млрд в качестве бюджетной поддержки Киева.

Напомним, в десятый пакет санкций Европейского союза против России могут войти транспортные средства, некоторые технологии и «Росатом». В ЕС пока не могут договориться как минимум по последнему пункту, так как некоторые страны слишком зависят от атомного сотрудничества с Москвой.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина
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