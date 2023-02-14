СМИ: США могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву

В это же время могут быть введены новые антироссийские санкции. Администрация Джо Байдена также прорабатывает с Конгрессом выделение $10 млрд в качестве бюджетной поддержки Киева.

Напомним, в десятый пакет санкций Европейского союза против России могут войти транспортные средства, некоторые технологии и «Росатом». В ЕС пока не могут договориться как минимум по последнему пункту, так как некоторые страны слишком зависят от атомного сотрудничества с Москвой.

