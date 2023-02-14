В Евросоюзе рассказали о содержании десятого пакета антироссийских санкций
В десятый пакет санкций Европейского союза против России могут войти транспортные средства, некоторые технологии и «Росатом», сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Европарламента от Хорватии Ивана Синчича.
По его словам, в ЕС пока не могут договориться как минимум по последнему пункту, так как некоторые страны слишком зависят от атомного сотрудничества с Москвой.
Как отметил парламентарий, в настоящее время сложно сказать, каким пакет будет в его финальной версии. Подчеркивается, что после шестого пакета уже практически ничего не осталось, на что можно наложить ограничения.
Евросоюз не может ввести санкции против «Росатома», потому что он снабжает ядерным топливом большое количество реакторов в ЕС, для полного отказа от топлива странам союза необходимо увеличить свои производственные мощности, рассказал член высшей экспертной комиссии общественного совета «Росатома» Олег Муратов в разговоре с НСН
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