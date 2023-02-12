Дуда: Россия победит, если Запад срочно не поставит Украине оружие

Материал опубликован также на сайте президента Польши.

«Если мы не отправим военную технику на Украину в ближайшие недели, то Путин (Владимир, президент РФ - прим. НСН) может победить», —цитирует заявление Дуды RT.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Грозный» заявил, что Россия заберет у Украины Одессу, Харьков и Киев и дойдет до Польши.





