Дуда: Россия победит, если Запад срочно не поставит Украине оружие
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может победить, если Запад в кратчайшие сроки не поставит военную технику Украине. Об этом он заявил в интервью Le Figaro.
Материал опубликован также на сайте президента Польши.
«Если мы не отправим военную технику на Украину в ближайшие недели, то Путин (Владимир, президент РФ - прим. НСН) может победить», —цитирует заявление Дуды RT.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Грозный» заявил, что Россия заберет у Украины Одессу, Харьков и Киев и дойдет до Польши.
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