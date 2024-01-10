СМИ: средства ПВО Украины не могут сбивать ракеты России
Системы противовоздушной обороны Украины не способны сбивать российские ракеты, сообщает Military Watch Magazine.
Как пишет издание, несмотря на то, что украинские источники утверждают, что в прошлом ПВО успешно перехватывала удары российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», аналитики сомневаются в этом из-за ограниченных возможностей систем, которыми располагают Вооруженные силы Украины.
Неуязвимость «Кинжалов» увеличилась из-за высокой маневренности и сложных траекторий полета.
Ранее стало известно, что российские военные используют электромагнитные импульсы, имитируя пуск ракет и обманывая украинскую систему противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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