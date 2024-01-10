СМИ: средства ПВО Украины не могут сбивать ракеты России

Системы противовоздушной обороны Украины не способны сбивать российские ракеты, сообщает Military Watch Magazine.

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Как пишет издание, несмотря на то, что украинские источники утверждают, что в прошлом ПВО успешно перехватывала удары российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», аналитики сомневаются в этом из-за ограниченных возможностей систем, которыми располагают Вооруженные силы Украины.

Неуязвимость «Кинжалов» увеличилась из-за высокой маневренности и сложных траекторий полета.

Ранее стало известно, что российские военные используют электромагнитные импульсы, имитируя пуск ракет и обманывая украинскую систему противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com
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