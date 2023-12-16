Спикер ВСУ пожаловался, что Россия обманывает украинскую ПВО
Российские военные используют электромагнитные импульсы, имитируя пуск ракет и обманывая украинскую систему противовоздушной обороны. Об этом заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, армия России применяет и реальные ракеты, и фальшивые цели.
«Они делают такие постановки преград, то есть электромагнитные импульсы, которые наши радиолокационные системы видят как цели, похожи на "Кинжал" по параметрам полета», — заявил Игнат в интервью каналу NTA.
Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за рубежом нарастают скептические настроения в вопросе перспектив Киева, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам главы МИД, в некоторых странах считают, что ситуация на поле боя не изменится.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru