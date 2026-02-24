Сийярто заявил об устойчивости Венгрии к «энергошантажу» Киева

Переход мажоритарной доли «Нефтяной индустрии Сербии» в собственность венгерской компании MOL усилит энергетическую устойчивость Венгрии на фоне прекращения транзита российской нефти по «Дружбе» через Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, после сделки нефтяные рынки Венгрии, Словакии и Сербии смогут работать более согласованно. Это, как отметил глава МИД, позволит странам региона быть менее уязвимыми к политическому давлению, в том числе со стороны Киева.