Лавров: Россия добьется возвращения исконно русских земель
10 февраля 202619:20
О своём желании быть с Россией народ Крыма, Донбасса и Новороссии заявил на референдумах. Об этом напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника он указал, что Москва намерена до конца довести «процесс возвращения исконно русских земель в родную гавань».
«В полном соответствии с чаяниями этих людей», - заключил министр.
Ранее Лавров заявил, что слова генсека НАТО Марка Рютте о размещении иностранных военных означают подготовку интервенции на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
