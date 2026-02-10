На торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника он указал, что Москва намерена до конца довести «процесс возвращения исконно русских земель в родную гавань».

«В полном соответствии с чаяниями этих людей», - заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что слова генсека НАТО Марка Рютте о размещении иностранных военных означают подготовку интервенции на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

