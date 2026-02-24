США воздержались при голосовании ГА ООН по резолюции по Украине

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую действия России на Украине. США при голосовании воздержались, следует из трансляции 11-й чрезвычайной специальной сессии ГА ООН.

Документ поддержали 107 государств, 12 стран выступили против, еще 51 делегация, в том числе США, Сербия, Бразилия и Узбекистан, воздержалась. Россия проголосовала против.

Резолюцию инициировал Киев при поддержке ряда европейских стран. Глава МИД Украины Андрей Сибига опубликовал в соцсети X таблицу с итогами голосования и поблагодарил государства, поддержавшие документ.

В тексте выражается обеспокоенность атаками на критически важную инфраструктуру Украины, а также подтверждается поддержка ее суверенитета и территориальной целостности. Заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что, по мнению Москвы, документ носит односторонний характер, не учитывает сложность конфликта и может затруднить переговоры. Резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной юридической силы, передает «Радиоточка НСН».

